Sir, ritrovare il servizio per liquidare Cisterna e dare l’assalto a Trento | Dove vedere Cisterna – Perugia

Grbic predica concentrazione gara dopo gara: prima della Champions c'è da staccare il pass per le semifinali scudetto contro i ragazzi di Soli

Conquistare l’accesso alle semifinali Scudetto per recuperare energie, soprattutto mentali, in vista del ritorno di Champions a Trento. E’ una Sir determinata quella che si presenta in casa della Top Volley Cisterna per chiedere la pratica dei quarti di finale.

Dopo una vittoria tutt’altro che facile in gara 1 al PalaBarton, in cui i ragazzi di Soli, pur con diverse assenze, hanno strappato un set ed ha messo in difficoltà in più occasioni i Block Devils. Perugia deve ritrovare continuità al servizio, mancato sia contro Cisterna, sia contro Trento per buona parte della gara.

Grbic sa che il momento è delicato e predica calma ai suoi. Punto dopo punto in partita, gara dopo gara negli impegni in Italia e in Europa. Dosando bene le energie della sua rosa. Mengozzi è in ballottaggio con Ricci per un posto da titolare al centro. Per il resto, Grbic che presenterà in campo Giannelli in regia, Rychlicki in diagonale, Solè altro centrale, Leon e Anderson martelli ricevitori e Colaci libero.

Soli, coach di Cisterna, dovrebbe recuperare sia il libero Cavaccini che l’opposto Dirlic e quindi dovrebbe mandare in campo inizialmente Baranowicz in regia, appunto il croato Dirlic in diagonale, Bossi in coppia con l’australiano Zingel al centro, il canadese Maar e Raffaelli schiacciatori di posto quattro e Cavaccini libero.

Dove vedere Cisterna – Perugia

Il match tra Cisterna e Perugia sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 18:00.

La voce dell’ufficio comunicazione, direttamente dalla tribuna stampa del palazzetto dello sport di Cisterna, racconterà live alle ore 18:00 Cisterna-Perugia sui canali social della società bianconera.