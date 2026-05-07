Inflazione in crescita ad aprile - Tuttoggi.info

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Inflazione in crescita ad aprile

ItalPress

Inflazione in crescita ad aprile

Gio, 07/05/2026 - 18:03

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ROMA (ITALPRESS) – Ad aprile l’inflazione in torna a salire. Secondo i dati preliminari Istat. l’indice dei prezzi al consumo aumenta dell’1,2% su base mensile e del 2,8% su base annua, in netto aumento rispetto al mese precedente. La crescita dei prezzi è trainata soprattutto dal forte rialzo dei beni energetici, sia regolamentati sia non regolamentati, e dall’aumento degli alimentari non lavorati. In rallentamento, invece, i servizi, in particolare trasporti e attività ricreative. L’inflazione di fondo rallenta all’1,6%, segnalando una minore pressione sui prezzi al netto di energia e alimentari freschi. Nel complesso, i beni accelerano in modo marcato, mentre i servizi frenano, riducendo il divario tra i due comparti. Aumentano anche i prezzi dei beni di largo consumo e dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto, con un impatto diretto sulle spese delle famiglie.
gsl

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