Fonda "Sei italiani su dieci vogliono un'Europa più unita e integrata" - Tuttoggi.info

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Fonda “Sei italiani su dieci vogliono un’Europa più unita e integrata”

ItalPress

Fonda “Sei italiani su dieci vogliono un’Europa più unita e integrata”

Gio, 07/05/2026 - 18:03

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BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Sei italiani su dieci sono convinti che per avere una qualità della vita migliore e maggiore sicurezza nel futuro bisognerà puntare su un’Europa forte e integrata. E quattro su dieci si dicono anche disposti a rinunciare alla cittadinanza italiana in favore di una cittadinanza europea. Sono i dati presentati da Rado Fonda, Head of Research di SWG e Polling Europe, intervistato da Claudio Brachino per Primo Piano Europa, format televisivo dell’agenzia Italpress.

sat/mrv

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