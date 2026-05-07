Bellucci "Con UILP collaborazione su invecchiamento attivo e co-housing" - Tuttoggi.info

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Bellucci “Con UILP collaborazione su invecchiamento attivo e co-housing”

ItalPress

Bellucci “Con UILP collaborazione su invecchiamento attivo e co-housing”

Gio, 07/05/2026 - 18:03

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SORRENTO (NAPOLI) (ITALPRESS) – “Come Governo siamo qui per il XIII congresso della UIL Pensionati per continuare ad alimentare quel dialogo con le parti sociali e con la UILP che ha caratterizzato l’iniziativa di governo sin dal suo insediamento. Io, come viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sto seguendo dall’inizio la riforma in favore delle persone anziane”. Lo ha dichiarato Teresa Bellucci, viceministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, a margine del XIII Congresso UILP in corso a Sorrento. “Con la UILP – ha proseguito – c’è stato un rapporto sempre di grande collaborazione e di aiuto reciproco nella definizione di politiche che possono essere sostenibili e possono riconoscere alle persone anziane, non soltanto di vivere di più, e quindi di aumentare la vita e gli anni, ma di aumentare anche la vita negli anni. E allora, da qui ovviamente tante le proposte che abbiamo elaborato: dal piano nazionale per la non autosufficienza, al piano per l’invecchiamento attivo, al co-housing e al co-housing intergenerazionale che stiamo scrivendo insieme. È la proposta che viene fatta dalla UILP, una proposta d’aiuto bipartisan all’interno del parlamento. È una proposta di, sicuramente, interesse da parte del Governo perché riteniamo che l’azione da parte di volontariato che viene svolta dalle persone anziane sia un’azione di valore e di grande aiuto di costruzione del bene comune”.

xm9/tvi/mca1

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