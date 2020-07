Sir, quarantena domiciliare Covid per Atanasijevic, Vernon e Plotnytskyi

Sir, quarantena domiciliare secondo il protocollo anti Covid per Sharone Vernon-Evans e Oleh Plotnytskyi.

Coronavirus, c’è un nuovo infettato a Perugia

dopo una settimana senza contagi

L’opposto canadese Sharone Vernon-Evans, nuovo acquisto della Sir, è arrivato ieri a Perugia. Arriverà invece oggi il martello ucraino.

Entrambi, prima di aggregarsi ai Block Devils per la preparazione, dovranno rispettare la quarantena domiciliare di 14 giorni, secondo il protocollo Fipav.

Già a Perugia Atanasijevic

Quarantena che sta già rispettando, nella propria abitazione a Perugia, Atanasijevic, guarito in Serbia dal Coronavirus che aveva contratto nel raduno con la nazionale.

Come tutti i loro compagni, i tre saranno sottoposti alle valutazioni sierologiche relative al Covid-19 e successivamente alle routinarie visite mediche e test per l’idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva prima di aggregarsi al gruppo.

Prosegue la preparazione dei Block Devils

Intanto prosegue a ritmi alti la preparazione della Sir Safety Conad Perugia. Sotto le direttive del tecnico belga Vital Heynen e del suo staff che stanno tenendo alti i giri del motore, ma tenendo sempre l’attenzione a quella che è la condizione fisica attuale dei Block Devils dopo il lungo stop.

Lavoro personalizzato in sala pesi, lavoro tecnico sul taraflex del PalaBarton, lavoro sia fisico che tecnico sulla sabbia utilizzando le strutture cittadine e limitrofe. Questo il programma stilato da Heynen che alterna molto le varie fasi durante l’allenamento, concedendo anche il momento di divertimento ai ragazzi con vari giochi a punti che stimolano già la voglia di competizione. Tutti i giocatori presenti hanno messo in luce una grande voglia di fare e di riprendere il filo interrotto e questo consente allo staff tecnico bianconero di mantenere un livello alto e costante di allenamento.

Ricci spiega la prima fase

Spiega il centrale, Fabio Ricci: “Questa prima fase di preparazione sta andando molto bene”, spiega il posto tre romagnolo. “Finalmente abbiamo ripreso, abbiamo tutti tanta voglia di lavorare e aspettiamo di essere presto al completo. Dopo quattro mesi fermi, abbiamo ricominciato ovviamente con molto lavoro fisico e riprendendo confidenza con la palla e con il campo. In questo periodo l’attività in sala pesi è fondamentale, mentre la possibilità di lavorare sulla sabbia tiene anche alta l’allegria del gruppo”.

“Gruppo che ha voglia”

“Ho avuto una bella impressione – ha detto Ricci sui compagni -. Mi sembra un gruppo con voglia di lavorare e di conoscersi. In più, parlo soprattutto per noi “vecchi”, conoscere già Vital e le sue dinamiche di allenamento rende tutto più facile. L’anno scorso era arrivato a quattro giorni dalla prima partita, quest’anno è già qui, ha impostato il lavoro anche nella fase di preparazione e questo rende le cose più agevoli per noi ed anche per lui”.

Il centrale sta iniziando la sua quarta stagione con la maglia di Perugia: “Sì, è il mio quarto anno qui, mi sento uno di casa. Sarà un anno importante, anche pensando a come è finito quello passato. Ho voglia di far bene, sono carico. Dopo interruzione, come un po’ tutti penso, non vedo l’ora di ritornare in campo”.