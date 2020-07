Coronavirus, c’è un nuovo infettato a Perugia

Coronavirus, c’è un nuovo caso positivo a Perugia. Secondo il bollettino emesso oggi (mercoledì 15 giugno) dalla Protezione civile regionale, ci sono 2 nuovi casi positivi al Covid-19 in Umbria. Ed uno di questi è Perugia, rimasto comune “Covid Free” esattamente per una settimana.

Persona infettata dal Coronavirus, in isolamento

Effettuata l’analisi epidemiologica, per risalire alla catena dei contagi. Si tratterebbe comunque non di focolaio locale, ma di un contagio esterno. La persona è in isolamento contumaciale in casa, monitorata secondo il protocollo.

Dall’inizio dell’emergenza sono state 333 le persone contagiate a Perugia. Di queste, 11 non c e l’hanno fatta.

Un contagiato in ospedale

All’ospedale di Perugia, intanto, è ricoverato l’uomo di Trevi che si è infettato presumibilmente in occasione di un viaggio all’estero.