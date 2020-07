Perugia è ufficialmente “Covid free“. In base all’ultimo bollettino della Protezione civile regionale, anche l’ultimo residente a Perugia che risultava positivo al Coronavirus, monitorato in casa in isolamento, ha ricevuto l’esito del secondo tampone positivo.

Anche nell’ospedale di Perugia, da giorni, non ci sono più pazienti con Coronavirus.

Una grande notizia per la comunità perugina e per tutta l’Umbria. Tanti sono infatti gli umbri che, per motivi di lavoro o altre esigenze, frequentano spesso il capoluogo regionale.

Covid free, ma senza abbassare la guardia

Una notizia che però non deve far abbassare la guardia sul fronte della sicurezza. Perugia, pur nel contesto di un’Umbria dove il Covid-19 è stato tenuto sotto controllo, proprio per la sua importanza strategica ha pagato finora un prezzo alto a questa pandemia.

Coronavirus, i numeri dell’emergenza a Perugia

I perugini che sono stati infettati dal Coronavirus, come ricorda il report della Protezione civile, durante tutta questa fase sono stati complessivamente 332. Undici di questi (persone anziane o con altre patologie) sono purtroppo deceduti in ospedale.

L’ospedale di Perugia (Dea di II livello con posti letto riservati al Cocid) sarà potenziato insieme agli altri nosocomi umbri secondo il Piano predisposto dalla Giunta e approvato dall’Assemblea legislativa umbra.