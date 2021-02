Sir, missione compiuta: 3-1 su Tours in rimonta

I Block Devils cedono il primo set, poi piegano i francesi e si prendono il primo posto nel girone per continuare a sognare l'Europa

Missione compiuta per la Sir, che contro Tours si prende i 3 punti che valgono il primo posto nel girone Champions. Vittoria con qualche brivido, perché i transalpini vincono a sorpresa il primo set e nel quarto resistono fino alla fine, prima di arrendersi a Leon e compagni.

Sir Sicoma Monini Perugia – Tours VB 3-1

(18-25; 15-25; 25-14; 25-21

La partita

Dopo la splendida vittoria sulla Lube i Block Devils entrano in campo contratti e senza il micidiale servizio che tanti problemi aveva creato ai cucinieri. Ne approfittano i francesi, che prendono il largo.

La Sir si sveglia e accorcia, ma Ter Horst viene fermato sull’attacco del possibile -2. Non sbagliano nulla i francesi, che guidati dal giovane Toledo approfittano del nuovo blackout di Perugia e si prendono a sorpresa il primo set 25-18.

I Block Devils sanno ora che non possono più sbagliare e rientrano in campo con più determinazione. la Sir alza finalmente il muro e soprattutto ritrova la battuta, con gli ace di Plotnytskyi (lo strappo nel suo turno di battuta), Zimmermann e Atanasijevic. La Sir chiude il set 25-15 e si porta in parità.

Nel terzo set l’equilibrio iniziale viene interrotto a favore della Sir dal muro di Solè e dagli attacchi di Atanasijevic e Leon. I Block Devils vanno sul +4, ma i transalpini non mollano e trovano l’ace con il solito Toledo.

Risponde dall’altra parte Leon (17-11)! Nel suo turno di battuta Bata ne fa due: il primo aiutato dal nastro, il secondo con un missile a 110 km/h che Ventura non tiene (23-13).

Il set a favore della Sir lo chiude Solè (25-14).

I francesi provano ancora a sorprendere i Block Devils in avvio di quarto set. La Sir mette la freccia sul turno al servizio di Solè (6-4).

Ace di Leon a 128 km/h! (9-6). Ma Tours ora risponde punto a punto e con due ace di Toledo trova il sorpasso 12-11.

Il nuovo sorpasso di Perugia arriva con un altro ace, questa volta di Travica (15-14).

Nuovo sorpasso Sir con il muro di Leon (20-19).

L’attacco di Toledo finisce in rete (24-21). E il challenge vede il tocco francese sull’attacco di Leon 25-21.

La Sir supera Tours, con qualche affanno di troppo, ma conquista meritatamente i 3 punti che valgono il primo posto nel girone Champions. Block Devils avanti in Europa da teste di serie.