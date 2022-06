Sir, doppia festa coi tifosi: Coppa Italia e 20 anni di vita

Due occasioni ideate soprattutto per il piacere ed il gusto di stare insieme, di ridere, di ricreare quell’atmosfera bella del PalaBarton. Ed anche ovviamente per darsi appuntamento sotto le volte dell’impianto di Pian di Massiano per la prossima stagione.

I piaceri della tavola e l’esclusività della location la faranno da padrone in due serate che, come si conviene, saranno allietate da tante sorprese, da ospiti e da buona musica.

Saranno direttamente i Sirmaniaci a curare l’organizzazione per quanto concerne prenotazioni ed info sulle due serate (quota per persona € 7,50), sarà la Sir a gestire le varie iniziative degli eventi, sarà il Relais “Poggio del Sole” a garantire la cornice perfetta al tutto.