Sir da impazzire, si conferma campione del mondo! IMMAGINI

A Bangalore in India i Block Devils battono l'Itambè Minas 3-0 e restano padroni del mondo

Una Sir strepitosa batte ancora 3-0 i brasiliani dell’Itambè Minas e si conferma campione del mondo.

Parte subito forte la Sir, che trova il break in avvio e guadagna un buon margine sui brasiliani. Sul nuovo ace di Plotnytskyi, che vale il 16-9, il tecnico dei brasiliani è costretto a chiamare i suoi. Il muro dei Block Devils e gli errori al servizio degli avversari, costretti a forzare dai 9 metri, consentono alla Sir di prendere il largo (18-10). Strepitosa la giocata di Giannelli per Plotnytskyi (22-12). Quando il Minas prova ad attaccare, ci pensa Solé a chiudere la porta. L’ace di Semeniuk porta la Sir a un punto dal primo set. E al secondo tentativo i Block Devils si prendono il primo set 25-13.

Sembra tutto troppo facile per la Sir. E invece nella seconda frazione i brasiliani tornano i campo con una diversa determinazione e, complice qualche errore in più di Perugia, passano a +5 di vantaggio. Un ace di Plotnytskyi suona la carica per i Block Devils chiamati alla rimonta. E un altro punto diretto degli ucraini dai 9 metri vale l’aggancio (8-8). Sir avanti con il muro di Solè (11-10). Fase in cui le due squadre rispondono punto a punto, con grande equilibrio. Il MInas trova un nuovo brek (+3) ma l’ace di Herrera riprota le due squadre in parità (18-18). Sul turno al servizio di Herrera la Sir si porta a +3 con un break di 5 punti (21-18). I brasiliani si sciolgono nel finale sul perentorio ritorno della Sir che si prende anche il secondo set (25-21) sull’errore dai 9 metri di Vinicius.

Il terzo set inizia all’insegna dell’equilibrio. La Sir trova il break, ma i brasiliani alzano il muro per il 7 pari. Nuovo break dei Block Devils che provano a scappare con due muri consecutivi di Flavio (14-9). Il Minas si riporta sotto sull’errore proprio di Flavio al servizio (17-15). Il muro di Giannelli su Orlando riporta la Sir a +4 (19-15). Azione strepitosa chiusa dall’attacco vincente di Plotnytskyi (21-16). Ancora l’ucraino porta la Sir a 2 punti dalla vittoria del Mondiale per club. L’ace di Held vale il match point. I brasiliani annullano il primo, ma sull’attacco vincente di Herrera esplode la gioia Sir!!!

Sir Susa Vim Perugia – Itambè Minas 3-0

25-13; 25-21; 25-19

(a seguire servizio completo)