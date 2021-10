Sir, buona la prima: Cisterna liquidata 3-0 GALLERY

Al PalaBarton sostenuti dai Sirmanici i Block Devils vincono all'esordio in campionato | Sugli scudi, tra i nuovi, Giannelli, Rychlicki e Anderson

Inizia con il piede giusto la Superlega 2021-22 della Sir Safety Conad Perugia guidata da Nikola Grbic. Al PalaBarton è tornato a cantare il pubblico, che mancava da 172 giorni. E i Sirmaniaci hanno sostenuto con il solito calore i Block Devils, visto prendere a mano a mano le misure a Szwarc e aumentare l’intesa, fino a dominare il match, nonostante il ritorno nel finale degli ospiti.

Tra i nuovi arrivi, sugli scudi il regista Simone Giannelli e Attila Rychlicki, che ha aperto le danze degli ace. A cui non è voluto mancare il solito Oleh Plotnytskyi, che ha griffato l’allungo decisivo nel primo set con due missili consecutivi dai 9 metri. Si è fatto sentire anche Mengozzi a muro. Conferme da Leon, a cui sono stati assegnati gradi di capitano, e Solè. Anderson Mvp con 10 punti e 2 muri vincenti, il 63% in ricezione, il 47% in attacco.

Certo, Cisterna non era un avversario considerato temibile alla vigilia, anche se ha tanta fisicità da mettere a muro. Ma l’impressione è che la sontuosa campagna acquisti abbia consegnato a Grbic diverse soluzioni in tutti i reparti.

esultanza durante Sir Safety Conad PERUGIA – Top Volley CISTERNA, 1ª giornata Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22 Foto: BENDA muro di Perugia durante Sir Safety Conad PERUGIA – Top Volley CISTERNA, 1ª giornata Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. Foto: BENDA esultanza durante Sir Safety Conad PERUGIA – Top Volley CISTERNA, 1ª giornata Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22Foto: BENDA Massimo COLACI, ricezione durante Sir Safety Conad PERUGIA – Top Volley CISTERNA, 1ª giornata Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. Foto: BENDA Nikola GRBIC durante Sir Safety Conad PERUGIA – Top Volley CISTERNA, 1ª giornata Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. Foto: BENDA Matthew ANDERSON, attacco durante Sir Safety Conad PERUGIA – Top Volley CISTERNA, 1ª giornata Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. Foto: BENDA Sebastian SOLÉ, attacco durante Sir Safety Conad PERUGIA – Top Volley CISTERNA, 1ª giornata Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. Foto: BENDA Wilfredo LEON VENERO, attacco durante Sir Safety Conad PERUGIA – Top Volley CISTERNA, 1ª giornata Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. Foto: BENDA Wilfredo LEON VENERO, premio come migliore schiacciatore della passata stagione durante Sir Safety Conad PERUGIA – Top Volley CISTERNA, 1ª giornata Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. Foto: BENDA Sirmaniaci durante Sir Safety Conad PERUGIA – Top Volley CISTERNA, 1ª giornata Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. Foto: BENDA esultanza durante Sir Safety Conad PERUGIA – Top Volley CISTERNA, 1ª giornata Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. Foto: BENDA Simone GIANNELLI, palleggio durante Sir Safety Conad PERUGIA – Top Volley CISTERNA, 1ª giornata Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. Foto: BENDA Foto di gruppo finale per celebrare la vittoria durante Sir Safety Conad PERUGIA – Top Volley CISTERNA, 1ª giornata Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso PalaBarton Perugia IT, 10 ottobre 2021. Foto: BENDA [riferimento file: 2021-10-10/_NZ62094] Perugia, esulta per la vittoria durante Sir Safety Conad PERUGIA – Top Volley CISTERNA, 1ª giornata Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso PalaBarton Perugia IT, 10 ottobre 2021. Foto: BENDA [riferimento file: 2021-10-10/_NZ62072]

Sir Safety Conad Perugia – Top Volley Cisterna 3-0

(25-22; 25-18; 25-23)

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Giannelli 3, Rychlicki 11, Mengozzi 8, Solè 9, Leon 12, Anderson 10, Colaci (libero), Travica, Plotnytskyi 2, Ter Horst 1, Ricci. N.e.: Piccinelli, Dardzans, Russo (libero). All. Grbic, vice all Piacentini.

TOP VOLLEY CISTERNA: Baranowicz 1, Szwarc 17, Zingel 6, Bossi 4, Rinaldi 3, Maar 11, Cavaccini (libero), Raffaelli 5, Krick. N.e.: Giani, Picchio (libero). All. Soli, vice all. Cocconi.

Arbitri: Stefano Caretti – Stefano Cesare

LE CIFRE – PERUGIA: 12 b.s., 5 ace, 55% ric. pos., 22% ric. prf., 51% att., 9 muri. CISTERNA: 14 b.s., 0 ace, 33% ric. pos., 11% ric. prf., 46% att., 4 muri.

I commenti

Sebastian Solè (Sir Safety Conad Perugia): “Esordiamo con una vittoria importantissima in casa. Abbiamo potuto rivedere il nostro pubblico, è stato bellissimo e volevamo dare loro e darci questa soddisfazione. È stato importante far vedere che noi ci siamo”.

Domenico Cavaccini (Top Volley Cisterna): “Siamo venuti a Perugia per cercare qualcosa di positivo e di aspetti positivi ce ne sono stati tanti. Sapevamo che loro ci avrebbero messo pressione con la battuta, ma noi ci siamo stati, con un ottimo lavoro a muro. Abbiamo avuto le nostre occasioni specialmente nel primo set ed usciamo dal campo non soddisfatti ma consapevoli di aver espresso un buon volume di gioco”.