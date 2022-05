SII, lavori su rete idrica | Possibili intorbidimenti o mancanza acqua - Tuttoggi

Possibili intorbidimenti o carenza di acqua per lavori di manutenzione del SII. Ecco le zone e le vie interessate

Sono in programma lavori di manutenzione straordinaria domani, mercoledì 18 maggio, dalle 9 alle 13 nel Comune di Terni.

Le vie interessate

Il cantiere interesserà Via Pasteur, Via Baccelli, Via Morgagni, Via Murri, Via Mola di Bernardo, Strada delle Querce, Strada dei Pioppi, Strada delle Viti, Via Bellini, Via Puccini, Via Ippocrate, Via G.Giani, Via Staderini, Via Tabarrini, Via Guazzaroni, Via M. Curìe, Via I. Bandiera, Via Patrizi, Via Aleramo, Via Altobelli, Via Zetkin, Via Clerici, Via Mozzoni, Via Visetti, Via Malnati, Via Kuliscioff, Via VIII Marzo, Via Donatelli, Via Trieste, Viale Trento, Via degli Oleandri, Via delle Ginestre, Via delle Rose, Via delle Acacie, Via dei Ciclamini, Via delle Ortensie, Via Rossini, Via Brodolini, Strada di Cesure, Via Merlino di Filippo, Via Fancelli, Via Trinchi, Via Coen, Via Antonelli, Via Proietti, Via S. Lucio, Via S. Apollonio, Via S. Efebo, Via S. Valentino, Largo Bucciarelli, Via Perillo, Via Castellani, Via Teofoli, Via Turati (da incrocio con Via S. Rocco a incrocio con Via Serrati), Via Prampolini, Quartiere Metelli e zone limitrofe.