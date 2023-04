“Signora, suo figlio ha avuto un incidente”, ma la truffa viene sventata

La telefonata fatta ad un'anziana da due persone che le chiedevano soldi | La loro auto segnalata ai carabinieri

“Signora, suo figlio ha avuto un incidente”. Questa la telefonata ricevuta da un’anziana, che era nella sua abitazione, in una zona isolata, nello Spoletino. Nella telefonata una persona annunciava che si sarebbe presentata a casa della donna, per prendere dei soldi per aiutare il figlio.

E infatti poco dopo nei pressi dell’abitazione è arrivata un’auto bianca, con i vetri oscurati. Una vettura con all’interno due persone, che da alcune ore vagavano nella zona. E che era stata notata anche il giorno precedente.