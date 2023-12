Sigillo, su 20 controlli tre nei guai per eccesso di alcol | 25enne ubriaco e con la droga in tasca - Tuttoggi.info

Un turista straniero è stato trovato con un tasso alcolemico di quasi 3 volte oltre il limite, denuncia e addio patente

Su 20 persone controllate ben tre (il 15%) sono finite nei guai per l’eccesso di alcol alla guida (e non solo), a seguito dei controlli effettuati dai carabinieri nella sola zona di Sigillo.

L’etilometro, in particolare, è stato impietoso con un turista straniero, sorpreso al volante con un tasso alcolemico pari a 1,26 g/l (quasi tre volte superiore al limite di 0,5), che ha comportato il ritiro immediato della patente di guida estera e la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia.

Un 45enne è stato invece trovato con un tasso pari a 0,66 g/l (poco sopra il limite ma inferiore a 0,8) ma nei suoi confronti è stata comunque elevata una sanzione amministrativa di 543 euro e, anche in questo caso, la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi

I controlli dei militari si sono estesi anche in un bar del centro di Sigillo, dove un 25enne, in evidente stato di alterazione dovuto all’uso smodato di alcol, è stato trovato anche in possesso di 2,35 grammi di hashish, confezionati in un involucro in cellophane già spacchettato e quindi pronto all’uso. Per il giovane, oltre alla sanzione per manifesta ubriachezza, è scattata anche la segnalazione alla Prefettura di Perugia per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.