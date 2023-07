Sigilli e maxi multa a una struttura ricettiva abusiva

I controlli della polizia municipale di Todi proseguiranno monitorando la promozione online

Chiusa dalla polizia municipale di Todi una struttura di ospitalità abusiva e priva di qualsiasi autorizzazione. Oltre ad elevare una sanzione di 3.600 euro, il Corpo guidato dal maggiore Giuseppe Padricelli ha provveduto anche ad oscurare il sito internet tramite il quale veniva promossa l’attività, che al momento dell’ispezione non aveva ospiti.

“I controlli, che vengono operati in modo ordinario anche in coordinamento con le altre forze di polizia – sottolinea il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano – sono stati intensificati in questi mesi di particolare flusso turistico al fine di contrastare sempre più duramente un fenomeno che danneggia l’intero settore e più in generale la comunità cittadina”.

Le verifiche sul territorio proseguiranno nelle prossime settimane avvalendosi di riscontri incrociati tra le diverse banche dati e del monitoraggio delle attività di promozione online da parte delle strutture ricettive e ristorative operanti nell’ambito tuderte.