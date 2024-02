Sicurezza sulle piste da sci - Tuttoggi.info

In che modo si può mettere la sicurezza al centro della propria esperienza sciistica

In periodo invernale sono moltissimi gli italiani che decidono di rilassarsi passando una o più giornate sulle piste da sci. Sempre più persone si affollano sulle piste ogni anno e purtroppo gli incidenti sono all’ordine del giorno sia sul fuoripista che sulle piste battute. Le cause sono molteplici e se in alcuni casi hanno a che vedere con le condizioni della neve, in altri la causa principale è l’ignoranza delle regole, scritte e non, di comportamento in pista.

Vediamo insieme in che modo si può mettere la sicurezza al centro della propria esperienza sciistica, assicurandosi che tutti possano godersi la montagna nel rispetto degli altri.

Equipaggiamento

Per sciare in sicurezza è necessario controllare il proprio equipaggiamento prima di partire per la montagna, prima di sciare, e ancora durante la giornata. Tutti questi accorgimenti sono necessari al fine di evitare di dimenticarsi parti dell’equipaggiamento ed essere sicuri di sciare in piena sicurezza. L’equipaggiamento di base dovrebbe essere composto da casco, maschera, scarponi, bastoncini (per sciatori), sci (o tavola) e paraschiena.

Inoltre, è assolutamente necessario che coloro che hanno problemi di vista indossino lenti a contatto per astigmatismo o miopia al di sotto della maschera. Vedere al meglio è il requisito più importante per essere pronti alla comparsa di pericoli nel proprio campo visivo.

Condizione fisica

Sfortunatamente sono molti gli incidenti che si verificano a causa di persone che sciano sotto l’influenza dell’alcol. A causa di questo è bene ribadire che non si dovrebbe mai sciare da ubriachi. L’alcol infatti allenta i freni inibitori e allunga i tempi di reazione. È quindi necessario fare molta attenzione quando si fa una sosta in un rifugio o in uno chalet, evitando di indulgere in bevande alcoliche durante questi momenti di convivialità.

Piste

Prima di affrontare una nuova pista è indicato conoscerne la pendenza e la difficoltà. Sia in Italia che in tutta Europa il codice di colori è il medesimo, verde per le piste più semplici, per poi salire a blu, rosso e nero. Questo codice di colori indica la pendenza della pista, con le piste nere arrivano a pendenze superiori al 40%. Nel caso in cui la pendenza superi il 55% ci sarà inoltre un secondo cartello per segnalare che la pista è riservata solo agli sciatori più esperti.

Conoscere il codice di colori è importante, tuttavia questi non descrivono la condizione della neve sulla pista. Durante la prima discesa si consiglia quindi di limitare la velocità per identificare le zone ghiacciate o dove la neve è meno battuta.

Rispetto

La sicurezza sulle piste da sci è anche una questione di rispetto, per questo bisogna essere consapevoli dei danni che si possono provocare a se stessi e agli altri in caso di incidente. Prestare attenzione alle traiettorie degli altri sciatori è fondamentale, così come evitare di fermarsi in mezzo alla pista e mantenere una velocità adeguata che non metta in pericolo la sicurezza di nessuno.