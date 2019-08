Sicurezza in centro: paura, contromisure e scontro politico

Mentre Romizi si affida al prefetto per chiedere alle forze dell’ordine un aiuto ulteriore per garantire la sicurezza in centro, tornato ad essere un far west per due serate consecutive, tra risse e atti vandalici, il centrosinistra va all’attacco su uno dei temi più cari al centrodestra, quello appunto della sicurezza.

La zona di via Ulisse Rocchi e delle vie limitrofe è ripiombata nell’incubo di alcuni anni fa, quando non c’era giorno in cui i residenti, dopo una notte di schiamazzi, non trovassero a terra sangue e vetri, segni inequivocabili di risse ed atti vandalici.

Gli spacciatori di droga sono tornati ad essere padroni del centro e le loro bande si contendono il territorio. Un’escalation di violenza che ha indotto il sindaco Romizi a rappresentare i suoi timori al prefetto. Presumibilmente nel prossimo incontro del Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico il “caso perugia” sarà discusso.

Una violenza che però non si è fermata neanche dopo l’arresto di un marocchino 21enne, con precedenti penali, da parte dei carabinieri. Al momento del fermo ha opposto resistenza, colpendo anche un militare.

Il Comune conta anche nell’ausilio che potrà arrivare dal censimento delle telecamere private, effettuato lo scorso anno, che potrà fornire molte immagini alle forze dell’ordine, utili alle indagini. Non sembra invece che la presenza di telecamere scoraggi i violenti e gli spacciatori.

Il centrosinistra attacca: ai tempi di Boccali sindaco, il centrodestra aveva alzato le barricate sul tema della sicurezza, ma nulla sembra essere cambiato “nonostante i proclami”, in centro come in altre zone “calde”, come a Fontivegge.

E come a Fontivegge, anche nel centro storico i cittadini si stanno organizzando in un comitato per cercare di fare pressione sulla politica perché vengano assunti i necessari accorgimenti per garantire la sicurezza delle persone e delle cose.

