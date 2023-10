"Sicurezza e Transizione Energetica": a Terni la giornata di studio organizzata dall’Università degli Studi di Perugia - Tuttoggi.info

Le idee, le proposte e la discussione della giornata di studio saranno raccolte in un documento, con l'auspicio che possa essere di aiuto per i policy maker del Paese.

Il 6 ottobre, presso l’Aula Magna dell’Arpa Umbria di Terni, si terrà la giornata di studio “Sicurezza e Transizione Energetica”, organizzata dall’Università degli Studi di Perugia, dall’Ordine dei Periti Tecnici e Industriali di Terni e Provincia, da S.E.A. srl.

La guerra in Ucraina rende il tema dell’energia centrale nella politica e nella società del nostro Paese: l’evento si pone l’obiettivo di analizzare possibili soluzioni e strategie per l’approvvigionamento energetico e per lo sviluppo delle rinnovabili, affrontando diverse tematiche che coinvolgono aspetti tecnici, organizzativi, sociali, formativi, politici e legali.

I temi

Si affronteranno tematiche inerenti alla rete elettrica, che dovrà essere riorganizzata nel breve periodo. Un approfondimento, ancora, sarà dedicato alle FER, delineando possibili scenari di sviluppo anche in relazione alla diffusione dei sistemi di accumulo dell’energia, e, a tale proposito, si parlerà del vettore idrogeno nel contesto della strategia europea e dell’European Green Deal. I risultati del “Superbonus 110” e delle altre iniziative tuttora vigenti saranno confrontati con problematiche quali l’alterazione del mercato dei materiali.

La giornata di studio toccherà, poi, il tema del nucleare, cercando di analizzare le opportunità che le nuove tecnologie del settore, confrontate con i relativi rischi, possono offrire al nostro Paese. Infine un passaggio sulla sicurezza e sulla sovranità energetica, individuando possibili scenari in termini tecnici, economici.

Comunità energetiche: una tavola rotonda

La giornata di studio, valida per l’acquisizione di crediti formativi, sarà completata da una tavola rotonda dedicata al tema delle comunità energetiche, istituite con la Direttiva europea RED-II, recepita in Italia con D.lgs. 199/2021. Le idee, le proposte e la discussione della giornata di studio saranno raccolte in un documento, con l’auspicio che possa essere di aiuto per i policy maker del Paese.

L’evento, che prevede già 300 iscritti, è a ingresso gratuito previa prenotazione. Per il programma completo, l’iscrizione e per maggiori informazioni: https://sicurezzaetransizioneenergetica.it/