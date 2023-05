“Siamo carabinieri, suo nipote ha avuto un incidente”, ma è una truffa

Fermati dai veri militari della stazione di Ponte San Giovanni mentre ricevevano 4mila euro dall'anziana

“Siamo carabinieri, suo nipote ha avuto un incidente”. in realtà, le due persone, un 19enne e un 53enne, che si erano fatti consegnare da un’86enne perugini tutti i soldi che aveva in casa – 4mila euro – erano due truffatori.

I due, di origine campana, avevano detto all’anziana che doveva subito versare un risarcimento per evitare guai giudiziari al nipote.

Ma l’intervento dei carabinieri di Ponte San Giovanni, allertati tramite 112, ha impedito che i due potessero consumare la truffa ai danni dell’anziana. Un complice è stato immediatamente bloccato dal personale operante nei pressi dell’abitazione della vittima, proprio nell’istante in cui la stessa consegnava quanto richiesto. Mentre l’altro, che era riuscito ad allontanarsi in auto, è stato comunque fermato ed identificato poco dopo non lontano dal capoluogo.

A loro carico è scattata la denuncia in stato di libertà per tentata truffa in concorso.