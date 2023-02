Si tiene a Todi e Orvieto la Scuola Internazionale di gestione del Territorio - Tuttoggi

Al momento hanno aderito al progetto, sottoscrivendo una lettera di intenti, l’Università di Blida 1 in Algeria, l’Università Politecnica di Chisinau in Moldavia, l’IRET CNR di Porano, il CIRIAF CRB dell’Università di Perugia, il Consiglio Nazionale dei Geologi, la Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA APS), il Parco Archeologico Orvietano, i Comuni di Orvieto e Todi. Sono in corso contatti che porteranno a breve alla configurazione definitiva del partenariato, dopo di che si procederà alla formalizzazione di un accordo di collaborazione internazionale costituendo una aggregazione temporanea di scopo con Alta Scuola capofila.

“Sarà un importante scambio di conoscenze – sottolinea l’assessore Moreno Primieri – nella gestione del suolo, del territorio e del paesaggio, con studi dei rischi naturali e analisi della prevenzione e pianificazione urbanistica. Il fine è anche di fare riferimento alla cultura antica, alla storia e alle buone pratiche originali di gestione del territorio, dell’acqua e delle foreste e del paesaggio che i territori di Orvieto e Todi possono offrire”.

Il Comune di Todi si potrà avvalere della struttura del convitto e della sala conferenze dell’Istituto Agrario, meta di un sopralluogo e di un incontro tra la delegazione e la dirigenza della scuola.