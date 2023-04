Si sostituiscono le tubature, via Fiordispina Lauri chiusa fino a giugno - Tuttoggi.info

Per tutta la durata dei lavori vietati sosta e circolazione veicolare, resta invece garantito il transito pedonale in via Fiordispina Lauri

Rimarrà chiusa presumibilmente fino a sabato 17 giugno 2023 via Fiordispina Lauri, il vicolo retrostante palazzo Mauri, nel pieno centro storico di Spoleto. Da questa settimana, infatti, è stato programmato il divieto di sosta e di transito veicolare da parte del Comune di Spoleto per consentire i lavori di sostituzione della rete idrica, fognaria e del gas-metano.

