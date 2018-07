Si schianta contro guar drail sulla E45, 71enne in ospedale

Brutto incidente, intorno alle 17.30 di oggi (domenica 15 luglio), lungo la E45 nei pressi dell’uscita di Ponte Felcino (direzione nord). Un 71enne alla guida di un Fiat Doblò ha perso il controllo del mezzo e centrato in pieno il guard-rail. Fortunatamente, nonostante l’auto sia semi-distrutta, l’uomo ha riportato solo qualche ferita ed è stato trasportato in ospedale in codice verde.

