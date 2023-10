Si potenzia la pubblica illuminazione, le zone interessate

I lavori saranno realizzati dalla RTI Edison Next Government s.r.l..

La Giunta comunale, su proposta dell’assessore Gabriele Giottoli, ha approvato il progetto esecutivo per l’implementazione e la manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione in alcune zone della città per un importo di circa 29mila euro.

L’intervento rientra tra quelli oggetto del contratto di adesione alla convenzione Consip “Servizio luce 3” e pertanto i relativi lavori saranno realizzati dalla RTI Edison Next Government s.r.l..

Gli interventi di miglioramento dell’illuminazione pubblica, più in dettaglio, sono previsti presso l’area verde di Montebello, l’area verde Oliveto, la strada provinciale 321 all’incrocio con strada San Biagio della Valle e la strada provinciale 340 all’incrocio con strada dei Muri a Monte Petriolo. Tutti gli interventi saranno eseguiti per il miglioramento della fruizione degli spazi pubblici e della sicurezza, nel rispetto della legge regionale 20 relativa alla riduzione dell’inquinamento luminoso e nell’ottica del risparmio energetico.