Spoleto, giovedì l'intitolazione di belvedere Gian Carlo Leoncilli Massi e largo Giovanni Toscano - Tuttoggi

Nel centro storico della città, dedicate a due figure illustri che hanno lasciato un segno indelebile nella storia di Spoleto

Due nuove intitolazioni nel centro storico di Spoleto, dedicate a due figure che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della città.

Il Belvedere tra via Filitteria, via Walter Tobagi e via del Duomo sarà dedicato al professore e architetto Gian Carlo Leoncilli Massi, scomparso il 4 gennaio 2007, quale doveroso “riconoscimento dei noti meriti intellettuali e la chiara fama nazionale ed internazionale maturata nel campo dell’architettura”.