Si gira il film con Federica De Benedittis, i luoghi dei ciak

Dove si gira

Le riprese della parte italiana del film interesseranno alcune vie e piazze nel centro storico di Orvieto, la Torre del Moro, la Fortezza Albornoz, il cimitero comunale, alcune strutture pubbliche e private e la zona intorno alla Diga di Corbara.

Circa 30 le persone, tra cast e troupe che lavoreranno in città, molte le figurazioni e le maestranze coinvolte sul territorio umbro come la giovane attrice orvietana Rachele Astolfi, di appena sedici anni, e il regista di seconda unità, per la parte delle riprese italiane, Giovanni Bufalini.

Gli attori

Il protagonista maschile del film è Fabricio Boliveira conosciuto per i lungometraggi “A Máquina”, di João Falcão, “O Bêbado em Cama Alheia”, “400 contro 1”, “Faroeste Caboclo”, “A Miragem”, dove interpreta il cantante Wilson Simonal, e programmi televisivi del governo di Bahia come “Tô Chegando” e serial tv di Rede Globo come “Segundo Sol” e “A Favorita”. Nella soap opera “Sinhá Moça” per il ruolo dello schiavo Bastião vince il Contigo Prize come attore rivelazione nel 2007.

La protagonista femminile è la romana Federica De Benedittis (nella foto dal suo profilo Instagram) che ha debuttato al cinema nel 2015 con il film “La bugia bianca”. Diversi i suoi ruoli nella fiction tv come “Il commissario Montalbano”, accanto a Luca Zingaretti, e “Il paradiso delle signore”, nei panni di Roberta Pellegrino. È tornata recentemente sul grande schermo con il film “I racconti della domenica”.