Si droga in auto, aggredisce i Carabinieri e poi cerca di corromperli. Arrestato - Tuttoggi.info

Nel corso di un servizio perlustrativo, una pattuglia dei Carabinieri di Montecchio ha arrestato un giovane straniero ritenuto responsabile di resistenza a Pubblico Ufficiale ed istigazione alla corruzione. Gli agenti hanno notato un veicolo fermo a bordo strada.

Avvicinatisi, i militari hanno sorpreso il conducente mentre stava assumendo una dose di cocaina. Identificato e sottoposto a perquisizione personale e veicolare, i militari hanno rinvenuto un’altra dose da mezzo grammo della medesima sostanza: tuttavia, in quel frangente, l’uomo ha aggredito gli operanti, che lo hanno immediatamente bloccato e portato in caserma.

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