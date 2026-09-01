Si droga in auto, aggredisce i Carabinieri e poi cerca di corromperli. Arrestato - Tuttoggi.info

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Si droga in auto, aggredisce i Carabinieri e poi cerca di corromperli. Arrestato

Redazione

Si droga in auto, aggredisce i Carabinieri e poi cerca di corromperli. Arrestato

L’uomo ha aggredito i militari, che lo hanno immediatamente bloccato e portato in caserma e poi ha cercato di corromperli con 200 euro
Mar, 01/09/2026 - 16:36

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Nel corso di un servizio perlustrativo, una pattuglia dei Carabinieri di Montecchio ha arrestato un giovane straniero ritenuto responsabile di resistenza a Pubblico Ufficiale ed istigazione alla corruzione. Gli agenti hanno notato un veicolo fermo a bordo strada.

Avvicinatisi, i militari hanno sorpreso il conducente mentre stava assumendo una dose di cocaina. Identificato e sottoposto a perquisizione personale e veicolare, i militari hanno rinvenuto un’altra dose da mezzo grammo della medesima sostanza: tuttavia, in quel frangente, l’uomo ha aggredito gli operanti, che lo hanno immediatamente bloccato e portato in caserma. 

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