Papa a Parigi, attivisti PETA anti-corrida invadono percorso papamobile - Tuttoggi.info

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Papa a Parigi, attivisti PETA anti-corrida invadono percorso papamobile

ItalPress

Papa a Parigi, attivisti PETA anti-corrida invadono percorso papamobile

Sab, 26/09/2026 - 02:03

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PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – La processione di Papa Leone XIV attraverso Parigi, in direzione della Cattedrale di Notre-Dame, è stata interrotta da diversi sostenitori degli animali di PETA France che hanno scavalcato le transenne e si sono diretti verso la papamobile per chiedere al Pontefice di recidere i legami tra la Chiesa Cattolica e la corrida e di condannare questa pratica. Gli attivisti indossavano magliette con la scritta “La corrida è peccato” e, insieme ad altri sostenitori presenti tra la folla, hanno mostrato cartelli rivolti al Pontefice con un forte messaggio: “Condanna la corrida”. Gli attivisti sono stati arrestati e trattenuti dalle forze dell’ordine. “È impossibile conciliare la sofferenza inflitta ai tori nelle arene con il messaggio di amore, misericordia e compassione al centro del Cristianesimo”, afferma Mimi Bekhechi, vicepresidente senior di PETA. “PETA esorta Papa Leone a recidere i legami tra la Chiesa Cattolica e la sanguinosa pratica della corrida, e a denunciare l’affronto ai valori cristiani che essa rappresenta”.

mgg/mca1

(Fonte video: Profilo X PETA UK)

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