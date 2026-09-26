Rally Italia Sardegna, Todde “90 mln di indotto. Regione continuerà a investire" - Tuttoggi.info

ALGHERO (ITALPRESS) – “Quello che è importante è capire, e far capire a tutti i sardi, che questa manifestazione non è semplicemente un grandissimo moltiplicatore di indotto, con 90 milioni di euro che vengono generati ogni anno, che sono stati misurati dall’università l’anno scorso. Ma è soprattutto tantissima passione. Il rally è uno sport popolare: sono moltissimi i sardi che vanno ad ammirare le macchine nelle strade, ed è una manifestazione che è sentitissima da tutta la popolazione che ha la possibilità di poterla vedere”. Lo ha detto la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ad Alghero a margine della conferenza stampa di apertura del Rally Italia Sardegna 2026: “Quello che voglio ricordare è anche l’investimento che la Regione ha fatto per scelta politica in questo contesto, un investimento che noi vogliamo ovviamente continuare a portare avanti, che incrementeremo, come ha detto anche il vicepresidente Meloni, perché noi crediamo in questa manifestazione e vogliamo assolutamente che questa manifestazione continui a parlare di Sardegna”.

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(Fonte video: Regione Sardegna)