“Si dice dono ma si legge comunità”, evento di Assif sul tema del crowdfunding

Associazione Italiana Fundraiser continua con le attività per i soci e lo fa anche attraverso il Gruppo Territoriale Umbria, con un incontro dedicato al fundraising di comunità.

L’evento approfondirà il tema del dono e il ruolo che esso riveste o potrebbe avere nell’organizzazione delle comunità future. Il tema di grande attualità e interesse per le comunità e il terzo settore, sarà trattato da Luciano Zanin: socio ASSIF, consulente fundraiser e formatore, è stato Presidente ASSIF per due mandati, autore di Fundraiser per Passione voll. 1, 2, 3, 4), Il Piano di fundraising (Maggioli 2017), Il fundraising di prossimità (Editrice Universitaria 2016) oltre che di numerosi articoli pubblicati su riviste specialistiche. Docente a contratto all’Istituto Universitario IUSVE di Mestre, fa parte del team Fundraiserperpassione srl, una società di consulenza in fundraising che opera sull’intero territorio nazionale oltre a essere direttore scientifico di Confinionline.

L’incontro si terrà a Perugia, lunedì 7 ottobre 2019 alle ore 17,30 presso la Fondazione Cassa di Risparmio, nella Sala delle Colonne di Palazzo Graziani in corso Pietro Vannucci 47, sarà gratuito e aperto a tutti, ma per poter favorire la partecipazione a tutti coloro che saranno interessati a intervenire è necessario iscriversi al seguente link:

https://assifumbria-si-dice-dono.eventbrite.it

Per maggiori informazioni sull’evento è possibile contattare:

Referente territoriale ASSIF | Veronica Manna | gruppo.umbria@assif,it | 3356458887

