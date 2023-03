Sfilata del cuore, un successo per l'evento

Il plauso della presidente Tesei

Riferendosi all’evento la presidente Tesei ha parlato di “un modo originale per presentare il lavoro di questa importantissima associazione, per farsi conoscere e comunicare la prevenzione rispetto alle problematiche femminili.” “Questo gruppo – ha proseguito Tesei – è veramente instancabile e di grande aiuto a tutte le donne che devono fare dei percorsi oncologici importanti da tutti i punti di vista, quindi per me questo invito e questa presenza sono molto graditi perché condivido gli scopi” di Un’idea per la vita Onlus.

I fondi per la “Banca della parrucca”

L’evento di raccolta fondi ha avuto lo scopo di sostenere i vari progetti dell’associazione, destinati a sensibilizzare la più ampia platea possibile sull’importanza della prevenzione delle malattie oncologiche femminili. Tra l’altro, nell’ultimo anno, Un’idea per la vita si à anche distinta per l’iniziativa ‘Banca della Parrucca’, assistendo e supportando le donne del territorio nel difficile percorso psicologico post-operatorio del ritorno alla socialità. “Oggi – ha commentato il professor Rulli – ci stiamo concentrando sulla qualità di vita, oltre che sui trattamenti terapeutici, alcuni dei quali hanno delle complicanze estetiche molto pesanti per cui avere questo tipo di associazioni a fianco alle donne che fanno un percorso terapeutico è importantissimo, sia per quello che riguarda la parrucca, ma anche la cosmesi in generale”. “Noi siamo molto orgogliosi di ospitare questa manifestazione – ha aggiunto Pieraccini –, in particolare perché è un evento per la vita e anche a nome del nostro direttore Solimeno porto i saluti di tutta la Sase. È la seconda volta che ospitiamo questa associazione, questo tipo di eventi fa bene al territorio e anche al nostro aeroporto perché è una vetrina molto importante”.

I progetti della poltrona reclinabile

Tra i propositi di quest’anno c’è l’acquisto per l’ospedale di Branca, a Gubbio, di una poltrona reclinabile per biopsia stereotassica mammaria, tecnica che consente di prelevare campioni di tessuto da sottoporre agli esami istologici di laboratorio per stabilire se la lesione sia di natura maligna o benigna.

Laura Cartocci, Presidente di Un’idea per la vita Onlus, ha dichiarato: “Siamo felici di poter dare continuità ai nostri eventi di raccolta fondi e della fantastica risposta dei tanti mecenati che ci consentono di concretizzare il nostro sostengo alle malate oncologiche. Ringrazio le istituzioni e il direttore dell’aeroporto dell’Umbria, sempre pronti ad accoglierci e a ospitare le nostre iniziative“.