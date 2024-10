Sferracavallo, partiti i lavori di riqualificazione dei giardini di via Tevere - Tuttoggi.info

Sono iniziati i lavori di riqualificazione dei giardini pubblici di via Tevere a Sferracavallo.

Il progetto, elaborato dal Centro Servizi Manutentivi del Comune di Orvieto, interessa l’area verde intitolata ai Martiri delle Foibe adiacente agli impianti sportivi; prevede la realizzazione di un playground in gomma con giochi in 2D, l’installazione di nuove panchine e il rifacimento della recinzione in legno.

L’intervento, per un importo complessivo di 29.979 euro, è stato finanziato dalla Regione Umbria nell’ambito del bando per la riqualificazione del verde pubblico e degli spazi pubblici all’aperto dedicati ai bambini.