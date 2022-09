Settimana europea della mobilità sostenibile, l'appello delle associazioni

Le associazioni Legambiente e Fiab lanciano la campagna social

In occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile dal 16 al 22 settembre, le associazioni Legambiente e FIAB Foligno lanciano un invito: “Usate mezzi alternativi alla automobile privata per i loro spostamenti per lavoro, per andare a scuola, e per tutte le altre esigenze di movimento, sopratutto nei brevi percorsi in città“.

“In bici al lavoro: un selfie per l’ambiente”

In particolare Legambiente e FIAB promuovono l’iniziativa “in bici al lavoro: un selfie per l’ambiente” invitando lavoratrici e lavoratori ad usare la bicicletta durante questa settimana per recarsi al lavoro, scattandosi una foto da pubblicare sui propri social entro giovedì 22 settembre (compreso), taggando le pagine Facebook ed Instagram di Legambiente e FIAB Foligno, associazioni da sempre al fianco di chi pedala ogni giorno. Le 2 foto più originali saranno premiate.