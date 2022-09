sat/gsl

In arrivo 15 milioni di euro per gli autobus green. Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha infatti firmato il decreto per l’erogazione del fondo che stabilisce le modalità e i termini di presentazione delle domande di ammissione al ristoro per l’acquisto di carburante destinato all’alimentazione di autobus a basso impatto ambientale.