Sette donne al timone della Linoservice, un grande spot tutto tifernate per l'8 marzo - Tuttoggi.info

Nadia, Monica, Fiorella, Scarabicchi, Roberta, Anna Rita e Tatiana premiate dal Comune con una targa

Sette donne coraggiose al timone di una storica azienda tipografica. Uno dei simboli della Giornata Internazionale della Donna sono proprio loro: Nadia Giorgeschi, Monica Veschi, Fiorella Podrini, Marta Scarabicchi, Roberta Volpi, Anna Rita e Tatiana Castellani, dell’azienda Linoservice Sas, leader nella prestampa e stampa digitale.

Nel 2020 la scomparsa improvvisa del titolare, fondatore dell’azienda, pioniere del settore che ha fatto la storia del distretto di Città di Castello, ha messo con le spalle al muro moglie, nipote e dipendenti, che dopo alcuni giorni di smarrimento e disperazione non c’hanno pensato troppo se chiudere o andare avanti con una conduzione tutta al femminile. E così è stato.

Una bella storia di resilienza, determinazione e solidarietà, che il Comune tifernate, ha voluto celebrare proprio in questi giorni che precedono l’8 marzo, stamattina (6 marzo), con una breve ma sentita cerimonia in azienda fra le macchine e i bancali di carta e colori, alla presenza del presidente della sezione altotiberina di Confindustria Raoul Ranieri e di don Giorgio Mariotti, impegnato sempre sul sociale. Il sindaco Luca Secondi, assieme agli assessori, Michela Botteghi, Letizia Guerri e Benedetta Calagreti, ha consegnato alla titolare dell’azienda e dipendenti una targa ricordo in cui si sottolineano i “valori etici in ambito lavorativo e sociale”.

La Linoservice, nasce nel 1972, dal giovane tifernate Claudio Mancini e altri due soci. Il primo, nei primi anni 60, appena 16enne, con un diploma in tasca della scuola “Arti Grafiche” decide di andare a Roma per iniziare il suo percorso lavorativo che poi sarebbe diventata la sua vita. Dopo circa 6 anni e una discreta esperienza accumulata, decide di tornare a Città di Castello e inizia a lavorare presso la tipografia ‘Ste’. Poi il grande passo con la Linoservice. L’attività lavorativa ha inizio con le macchine Linotype, (da qui infatti il nome Linoservice), la prima macchina per la composizione tipografica automatica. A mano a mano iniziarono ad arrivare le prime dipendenti, che poi con il tempo sarebbero diventate una famiglia. Lo dimostra il fatto che dopo 35 anni, Nadia, Monica, Fiorella, Marta, Roberta, Anna Rita e Tatiana, sono ancora qui a condividere valori comuni.

“Tutte noi abbiamo frequentato l’Istituto Professionale per l’industria e artigianato a indirizzo Grafico di Città di Castello – precisa Tatiana Castellani, titolare e nipote del fondatore Claudio Mancini – appena uscite dalla scuola siamo entrate in questa realtà e non ne siamo più uscite. In tutti questi anni abbiamo imparato a ‘voler bene’ a questo lavoro, sentirlo proprio e mettere anche qualcosa di nostro. Nel 2020 purtroppo improvvisamente è venuto a mancare la colonna di questa società, Claudio. Ci siamo sentite mancare la terra sotto i piedi. Poi però con la moglie Rita, mia zia, che sempre è stato il cardine tra Claudio e tutte noi, con coraggio ci siamo “rimboccate” le maniche e siamo andate avantie non ci siamo arrese nemmeno con la pandemia”.

“Oggi nel nostro piccolo siamo ancora una realtà che può “dire la sua” nel settore della prestampa e stampa digitale. Abbiamo sempre puntato su qualità e rapporto con il cliente. Lavoriamo con realtà importanti della nostra zona, siamo un ‘service’ e la nostra porta è sempre aperta a tutti! Per il 2024 ci auguriamo di essere ancora qui insieme alle persone che ci hanno sempre voluto bene e hanno creduto in noi”.

Sindaco, assessori e Confindustria, nell’esprimere le più sentite congratulazioni alla titolare e dipendenti dell’azienda hanno definito la giornata “una bella pagina di vita quotidiana che rende concreta, viva, densa di contenuti ed ideali, la settimana di celebrazioni ed iniziative dell’8 Marzo”. Una recente statistica della Camera di Commercio di Perugia, che prende in considerazione la popolazione con più di 15 anni in base alla condizione lavorativa, specifica che la quota “rosa” donne in Altotevere è pari al 43%, superiore al dato Umbria 40,5% e a quello nazionale che si attesta al 37,9%.