Servizio Trasfusionale Ospedale di Orvieto, una donazione con arredi e tv e una targa in memoria di Alessio Corradini - Tuttoggi

All’ingresso del Servizio Trasfusionale di Orvieto, poi, è stata posta una targa in memoria di Alessio.

Micheli: “E’ necessario aumentare il numero delle donazioni”

La dottoressa Marta Micheli, responsabile del SIT, rivolgendo un sentito ringraziamento ai familiari di Alessio Corradini, ha sottolineato quanto sia cresciuto, in questi anni, il Servizio Trasfusionale all’interno dell’ospedale di Orvieto, passando da semplice unità di Raccolta a Servizio Trasfusionale h 24, a garanzia delle necessità di tutti i reparti del “Santa Maria della Stella”.

“E’ necessario aumentare il numero delle donazioni”, ha aggiunto la dottoressa Micheli. “L’aumento deve portare a un’autosufficienza regionale, che ancora non abbiamo raggiunto, in modo particolare per le donazioni di Plasma. Ricordiamo – ha concluso la responsabile del Sit Usl Umbria 2 – che è possibile donare tutti i giorni, non solo all’ospedale di Orvieto, ma anche a Spoleto e Foligno e, a giorni alterni, a Narni e ad Amelia. Ricordiamo, inoltre, le aperture di Nocera Umbra e di Cascia. Per aiutare i donatori, il Servizio Trasfusionale Aziendale ha programmato anche le aperture domenicali e le aperture pomeridiane per la raccolta del plasma presso il centro di Foligno”.