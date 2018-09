Servizio civile, pubblicato il bando per tre progetti

Pubblicato il bando per la selezione di 47 volontari da impiegare nell’ambito di tre progetti di servizio civile, nella Zona sociale n. 4 della Media Valle del Tevere.

Si tratta del progetto “Cittadinanza attiva: In famiglia per la famiglia 2018” (Sedi di attuazione: Marsciano ente capofila, Deruta, Fratta Todina, Massa Martana, San Venanzo, Monte Castello di Vibio, Todi), del progetto “Giovani per la cultura 2018 (Sedi di attuazione: Massa Martana ente capofila, Marsciano, Todi, Monte Castello di Vibio, Fratta Todina, Deruta), e del progetto “Giovani per l’ambiente 2018” (Sedi di attuazione: Todi ente capofila, Fratta Todina, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Marsciano, Deruta).

Il termine per la presentazione delle domande è il 28 settembre 2018. Per partecipare alla selezione occorre compilare la domanda di partecipazione scaricabile, insieme al bando e a tutte le altre informazioni necessarie, dal sito web del Comune di Marsciano www.comune.marsciano.pg.it accedendo in home page all’area “Concorsi attivi in evidenza”. La documentazione va recapitata presso l’ente che realizza il progetto prescelto esclusivamente secondo le seguenti modalità: Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l’interessato, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf, all’indirizzo pec del Comune prescelto; a mezzo raccomandata A/R, all’indirizzo del Comune prescelto; consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune prescelto.

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto, presso uno solo dei Comuni sede di attuazione del progetto. La presentazione di due o più domande comporterà l’esclusione del candidato.

Tra i requisiti per la partecipazione alla selezione c’è l’aver compiuto il diciottesimo anno di età e il non aver superato il ventottesimo (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda.

I nominativi dei candidati e candidate ammessi alle procedure selettive, nonché la data e il luogo di svolgimento della selezione, saranno comunicati esclusivamente tramite avviso pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Marsciano (Capofila della Zona Sociale n. 4), nonché nei siti web istituzionali dei Comuni facenti parte della Zona Sociale.

Info: Comune di Marsciano, Ufficio Servizi sociali 0758747238

