Servizi sociali a Foligno, ma lui è a Perugia: arrestato

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia – in seguito al decreto emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Perugia con cui è stata disposta la sospensione provvisoria dell’affidamento al Servizio Sociale e l’accompagnamento del condannato nell’Istituto di detenzione più vicino – ha dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso con decreto dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Genova, arrestando un cittadino straniero di origini albanesi, classe 1982.

Giustificazioni poco plausibili

Nel mese di ottobre, durante un controllo effettuato in orario notturno nell’abitazione del 40enne, gli agenti dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di Foligno avevano constatato l’assenza dell’uomo che, raggiunto telefonicamente per essere sentito in merito, ha fornito delle giustificazioni poco plausibili, facendo nascere il sospetto che avesse trasferito il domicilio in un altro luogo.