La società croata ufficializza l'ingaggio dell'allenatore perugino, "una vera icona che ha segnato profondamente il calcio italiano"

Serse Cosmi allenerà il Rijeka in Croazia. Fiume (questo il nome italiano della città croata) per l’Uomo del Fiume, come viene chiamato l’allenatore di Ponte San Giovanni.

A ufficializzare la notizia è stata la società creata, che nel comunicato di presentazione definisce Serse Cosmi “un’icona del calcio italiano che ha segnato profondamente il nostro calcio”.