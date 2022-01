Serie B, il voto al mercato di Perugia e Ternana

Colpi nell'ultimo giorno: il Grifo artiglia D'Urso e Beghetto, le Fere rinforzano la difesa con Bogdan

Si è acceso nelle ultime ore il mercato di Perugia e Ternana, che si sono presentate a questa sessione di gennaio con obiettivi diversi, sulla base anche di quanto fatto in estate.

Giannitti per cambiare pelle al Perugia, sostituendo con calciatori di categoria alcuni dei protagonisti dello scorso campionato di C, ritenuti dal tecnico Alvini non adeguati alla serie cadetta.

Leone per rafforzare la difesa, il reparto sin qui più fragile della Ternana, e per monitorare eventualmente la possibilità di offrire qualche opzione in più a centrocampo per Lucarelli.

Perugia: acquisti e cessioni

Acquisti: Marco Olivieri (a, Juventus, prestito fino a giugno 2023); Christian D’Urso (c, Cittadella, prestito con obbligo di riscatto al primo punto conquistato); Andrea Beghetto (d, Pisa, prestito fino a giugno 2022).

Cessioni: Dimitros Sounas (c, Catanzaro, definitivo); Andrea Bianchimano (a, Viterbese, definitivo); Jacopo Murano (a, Avellino, definitivo); Valentin Vanbaleghem (c, rescissione contratto); Giovanni Di Noia (c, Gubbio, prestito); Samuele Righetti (d, Gubbio, prestito); Kalifa Manneh (a, Taranto, prestito).

Mercato Perugia: 6.5

Il Perugia, sulla carta, esce rafforzato dal mercato di riparazione di gennaio. Almeno considerando le scelte sin qui fatte da Alvini, che non ha visto praticamente Bianchimano e Sounas, ha usato con il contagocce Murano dall’arrivo di De Luca. Quanto a Vanbaleghem, è stato inserito dal tecnico quando c’era da difendere il risultato, con risultati deludenti, tra errori ed episodi sfortunati. Tanto che la piazza non si è sorpresa alla notizia della rescissione del contratto. Giocatori che per Giannitti e Alvini non sono ancora pronti per la B. Così come i giovani, ceduti in prestito.

Con la stessa logica, il Perugia ha cercato di pescare nella categoria cadetta. Pochi i sondaggi fatti per provare a portare calciatori dalla C (il giovane difensore dell’Empoli Niccolo Chiorra, che però il Taranto non ha voluto lasciar andare; Nikola Buric del Legnano).

Per rinforzare il reparto offensivo si scommette sul giovane Marco Olivieri. Di proprietà della Juventus, non ha finora confermato quanto di buono fatto vedere nelle giovanili bianconere, con una duttilità che lo aveva portato anche ad esordire in A. A Lecce, pur partendo dalla panchina, è stato utilizzato con una certe continuità da Baroni, senza tuttavia andare mai a segno. Ecco perché i tifosi giallorossi hanno tirato un sospiro di sollievo quando lo hanno visto con le valigie in mano. Anche perché la capolista, davanti, non è certo a corto di bocche di fuoco.

Giannitti ha provato anche a portare un altro attaccante. Si è provato fino all’ultimo per convincere Atalanta e Reggina (che lo ha in prestito) per avere Marco Tumminello. Così come, dopo l’asse aperto con il Pisa, si è provato per il prestito di Davide Marsura. L’operazione però prevedeva la cessione di Carretta, che aveva richieste dalla B. Una possibile società interessata era l’Ascoli, che aveva in uscita il trequartista Davide Fabbrini. Approdato però all’Alessandria. E così Carretta è rimasto a Perugia. Dove Giannitti ha una sola punta centrale e tre attaccanti che possono giocare in appoggio. Tra questi, Olivieri è l’unico che, all’occorrenza, può essere adattato al centro.

I gol, allora, dovranno arrivare di più dagli inserimenti da centrocampo. Pacchetto che acquista qualità con l’arrivo di D’Urso, cercato dal Perugia anche in estate e ormai in rotta con il Cittadella, con cui non avrebbe rinnovato a giugno. Il suo arrivo consentirà ad Alvini di cambiare modo di attaccare le difese avversarie, soprattutto al Curi. Con D’Urso non c’è più bisogno, se non emergenza, di fare esperimenti con Kouan. L’altro centrocampista dai piedi buoni, Ndoj, ini uscita dal Brescia, non ha convinto Alvini per la sua tenuta fisica, dopo il grave infortunio al ginocchio. L’ex perugino Goretti lo ha portato al Cosenza.

Era un’emergenza la fascia sinistra. Dove finora il tecnico biancorosso disponeva praticamente del solo Lisi, un destro. E il gioco del Perugia “consuma” gli esterni. E’ arrivato Andrea Beghetto, perugino di nascita. I tifosi si (e gli) augurano possa seguire le orme del padre, Max, e delle sue folate sulla fascia.

Per provare ad andare più a segno il Perugia ha cambiato pelle, senza cambiare (almeno nei potenziali titolari) l’attacco. Sempre che la voglia di rivincita di Olivieri non metta in discussione il posto di Matos, finora a corrente alternata, anche perché non apparso al meglio della condizione fisica.

Un mercato da 6.5 se gli acquisti dell’ultimo giorno confermeranno le aspettative e Olivieri saprà stupire in positivo. Del resto, con il budget a disposizione, non si poteva fare molto di più. Se non, forse, stare alla finestra di formazioni che hanno un’abbondanza di attaccanti, molti dei quali inevitabilmente scontenti (vedi Parma).

Ternana: acquisti e cessioni

Acquisti: Luca Bogdan (d, Salernitana, prestito fino a giugno 2022 con diritto di riscatto); Pietro Rovaglia (a, Verona, fine prestito).

Cessioni: Michele Russo (d, Livorno, definitivo), Gian Marco Nesta (c, Lecco, definitivo), Andrea Tozzo (p, Seregno, prestito).

Mercato Ternana: 6.5

La Ternana di Lucarelli, che dalla cintola in su spesso ha mostrato anche nel campionato cadetto il bel gioco che le ha consentito di dominare in Serie C, doveva rafforzare il reparto difensivo. Senza fare follie. Tanto che diversi analisti scommettevano sul fatto che non sarebbe arrivato nessuno, né si sarebbero state cessioni eccellenti, visto il mercato già fatto in estate.

E infatti, dopo un sondaggio per lo svincolato Alijaz Struna, è arrivato nell’ultimo giorno di mercato, è arrivato il croato Luca Bogdan, difensore col vizio del gol. A dispetto dei suoi 25 anni, ha già accumulato esperienze nella Serie B italiana, tra cui quelle a Catania e Livorno, con Lucarelli in panchina.

I tifosi chiedevano anche qualche opzione in più a centrocampo. Anche se Lucarelli sembra convinto a proseguire per la sua strada. Leone ha fatto un tentativo nelle ultime ore per avere Marco Brescianini, giovane centrocampista del Milan in prestito al Monza. Ma non se n’è fatto nulla.

E’ pur vero che cessioni eccellenti non ce ne sono state. Per questo il mercato della Ternana va visto insieme alla campagna acquisti estiva.