Serie B, ecco il calendario con... una "X"

Al momento l'unica incognita è quella relativa alla Reggina, ma ci sono anche i ricorsi di Perugia e Foggia contro il Lecco

Svelato il calendario della Serie B 2023/24. Un calendario che presenta una “X”, perché al momento, con l’esclusione della Reggina, la casella non è stata riempita dal Brescia. In attesa dell’esito del ricorso presentato dai calabresi.

C’è invece il Lecco, nonostante i ricorsi presentati dal Perugia (che chiede di essere riammesso al posto dei lombardi, che non hanno presentato entro la scadenza “perentoria” la documentazione per giocare le gare interne in uno stadio omologato per la categoria cadetta) e del Foggia, che ha perso lo spareggio con il Lecco, ma che spera in una condanna degli umbri per illecito sportivo (la gara sotto esame è quella tra i Grifoni e il Benevento).

L’altra squadra umbra, la Ternana, debutta al liberati, ospitando la Sampdoria.

Calendario a 20 squadre, come preteso in Assemblea di Lega. L’eventuale pronunciamento dei giudici amministrativi per il reintegro di squadre escluse senza sostituzioni costringerebbe a rifare tutto il calendario.

Questa la prima giornata:

Bari – Palermo

Cittadella – Reggiana

Cosenza – Ascoli

Cremonese – Catanzaro

Parma – Feralpisalò

Pisa – Lecco

Sudtirol – Spezia

Ternana – Sampdoria

Venezia – Como

X – Modena

Tutte le giornate.

La stagione regolare si concluderà il 10 maggio. Con queste partite:

Ascoli – Pisa

Bari – X

Catanzaro – Sampdoria

Como – Cosenza

Cremonese – Cittadella

Feralpisalò – Ternana

Lecco -Modena

Reggiana – Parma

Spezia – Venezia

Sudtirol – Palermo