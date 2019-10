Serie B, Buonaiuto salva il Perugia al 90′ | A Salerno finisce 1-1

share

Pareggio d’oro per il Perugia all’Arechi di Salerno. Nella 9^ giornata di serie B gli uomini di Oddo riacciuffano l’1-1 proprio al 90′ in un match sostanzialmente equilibrato e combattuto a centrocampo.

Nel primo tempo sono due le occasioni pericolose create da una parte e dall’altra. Prima ci prova il Perugia, al 17′, con Iemmello che va al tiro in piena chiamando Micai ad una grande risposta in angolo. I padroni di casa si fanno invece sentire al 26′: Jallow serve in area l’accorrente Lopez, che resiste ad un avversario entra in area piccola e va al diagonale con la palla che esce di poco.

Nella ripresa, al 54′, un gran colpo di tacco di Jallow trova in area Kiyine, che viene però steso fallosamente da Dragomir. E’ calcio di rigore. Sul dischetto va lo stesso Kiyine che sigla il gol del vantaggio. Il Perugia non ci sta e, al 58′, Gyomber impegna ancora Micai, che smanaccia in corner la deviazione del centrale biancorosso. All’82’ arriva anche la conclusione potente di Di Chiara ma Micai respinge, sulla ribattuta si avventa Sgarbi che però perde l’attimo. Due minuti dopo è invece la Salernitana a sfiorare il raddoppio con una spaccata di Lopez che colpisce l’esterno della rete. Al 90′ viene premiata la grinta del Perugia: strepitosa percussione in area da parte di Rosi, che poi serve a centro area Buonaiuto, bravo a battere Micai con un gran diagonale. E l’1-1 che chiude le ostilità.

share

Stampa