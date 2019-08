Serie B, buona la prima per il Perugia | Super Iemmello stende il Chievo

Ottimo esordio di stagione per il Perugia di Massimo Oddo, che tra le mura amiche del “Curi”, ottiene subito una vittoria contro il Chievo, una delle “big” del campionato cadetto.

I clivensi vanno in vantaggio alla primissima azione del match: al 3′ Vicario respinge a centro area un tiro cross di Brivio, sulla palla si avventa Meggiorini che sigla il vantaggio gialloblu. Al 23′ sono ancora gli ospiti ad affacciarsi in avanti con un cross di Garritano e il colpo di testa di Pucciarelli che finisce sull’esterno della rete. Al 34′ è sempre il Chievo a farsi pericoloso: Vicario in uscita si scontra con Meggiorini, sul pallone si avventa Pucciarelli che tira al volo verso la porta sguarnita mandando alto di un soffio. Il Perugia, nel finale, approfitta degli sprechi dei clivensi e di qualche spazio in più concesso, conquistando un calcio di rigore al 45′ per un fallo di mano di Leverbe. Sul dischetto va Iemmello che spiazza Semper e firma l’1-1.

Nella ripresa, dopo tanta imprecisione dall’una e dall’altra parte, al 69′ Pezzuto assegna il secondo rigore al Perugia, ancora per un fallo di Leverbe, che stavolta atterra in area Dragomir. Iemmello dagli undici metri non sbaglia e ribalta il risultato. Il Chievo tenta l’assalto finale ma la stanchezza e la solidità difensiva dei biancorossi evitano ulteriori pericoli fino all’89’, quando Djordjevic, dal limite dell’area piccola, si divora il pallone del pareggio (conclusione deviata in corner). Nonostante i 5 minuti di recupero il Perugia resiste e porta a casa tre punti d’oro.

Tabellino

Perugia: Vicario, Rosi, Gyomber, Angella, Di Chiara, Carraro, Falzerano, Dragomir, Fernandes (76′ Buonaiuto), Melchiorri (64′ Capone), Iemmello (84′ Bianchimano). All.: Oddo

Chievo: Semper, Bertagnoli, Rigione, Leverbe, Brivio, Garritano (71′ Vignato), Esposito, Giaccherini, Pucciarelli (58′ Segre), Meggiorini, Stepinski (75′ Djordjevic). All.: Marcolini

Reti: 3′ Meggiorini (C), 45′ Iemmello (P) su rig., 70′ Iemmello (P)

Arbitro: Ivano Pezzuto

