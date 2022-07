Sei nuovi agenti per la Questura di Terni, uno per il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto - Tuttoggi

Nuovi agenti nella Questura di Terni: due hanno appena terminato il 216° Corso Allievi Agenti della Scuola di Caserta.

Nuova linfa per l’organico della Questura di Terni: sono arrivati oggi, venerdì 1 luglio, sei agenti e assistenti. Uno, invece, è stato assegnato al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto.

Tra i sei giunti a Terni, due sono di nuova nomina, direttamente dalla Scuola di Caserta al termine del 216° Corso Allievi Agenti. Saranno assegnati come agenti in prova all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico per due mesi. Tutti gli altri provengono dalla Questura di Roma con il grado di Assistente Capo.