Scuole ‘Covid free’: il Comune di Todi partecipa al bando del Ministero

Interventi di adeguamento, in funzione anti Covid, per le scuole di Todi. Ad essere coinvolte la Primaria AOSTA – Scuola Secondaria di l° Grado COCCHI-AOSTA – Scuola Primaria PORTAFRATTA – Scuola Primaria PONTERIO.

Il bando del ministero

Il Comune di Todi ha partecipato al bando promosso dal Ministero dell’Istruzione e si è avvalso dei Fondi Strutturali Europei del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per numerosi interventi nelle infrastrutture per l’istruzione secondo le direttive del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 70.77.

I lavori di adeguamento per le scuole a Todi

I lavori di progetto per l’adattamento delle aule sono consistiti nella diversa distribuzione dei locali per garantire il necessario distanziamento tra gli studenti, mediante l’abbattimento di tramezzi e la rimodulazione degli spazi; nel recupero di spazi inutilizzati da destinare alla didattica; nelle opere connesse di adeguamento dei servizi e degli impianti. Grazie a questi fondi il Comune di Todi ha poi potuto acquistare un quantitativo di banchi scolastici monoposto, necessari alle scuole per garantire l’attività didattica un completa sicurezza.