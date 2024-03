Scuola Secondaria di 2° Grado, avviso online per le Borse di Studio 2023-2024 - Tuttoggi.info

Per ottenere il beneficio occorre presentare la domanda al Comune di Spoleto entro il 10 aprile 2024 . Importo pari a 150 euro

È online nel sito del Comune di Spoleto – https://shorturl.at/oBVZ6 – l’avviso per essere ammessi al beneficio della borsa di studio del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) per l’anno scolastico 2023/2024.

Sono ammessi al beneficio gli studenti residenti in Umbria, iscritti presso le scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, appartenenti a famiglie in cui l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità, ordinario o corrente, rientri nella soglia di € 15.748,78.

L’importo della borsa di studio è determinato in € 150,00 e potrà essere rideterminato in rapporto al numero totale degli ammessi al beneficio e alle risorse finanziarie disponibili.

Per ottenere il beneficio occorre presentare la domanda al Comune di Spoleto entro il 10 aprile 2024 che, sottoscritta dall’alunno stesso se maggiorenne o da un genitore se minorenne, dovrà essere inviata tramite PEC a comune.spoleto@postacert.umbria.it indicando nell’oggetto “Domanda beneficio Borsa di studio MIM a.s. 2023/2024”, oppure essere consegnata a mano alla segreteria del Dipartimento n.5 in via San Carlo 1, nei giorni di apertura al pubblico: lunedì 8.30 – 13.00; martedì 8.30 – 13.00; giovedì 15.00 – 17.00.

Al modulo di domanda, disponibile negli uffici di via San Carlo, nel sito del Comune di Spoleto e presso gli Istituti Scolastici, dovranno essere allegati la fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità, la fotocopia di un documento di identità dell’alunno in corso di validità e la fotocopia del codice fiscale dell’alunno.

Per informazioni è possibile contattare il settore Istruzione e Servizi educativi chiamando i numero 0743 218520 (Sara Galardini) e 0743 218540 (Silvia Martellini).​