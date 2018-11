Scuola primaria di Niccone, Carizia “Nel 2019 mutuo da 800mila euro per far partire lavori”

Visita del sindaco di Umbertide Luca Carizia, nel pomeriggio di ieri (21 novembre), alla scuola primaria di Niccone. Accompagnato dall’assessore comunale all’Istruzione e ai Lavori Pubblici Alessandro Villarini, e dal responsabile dell’VIII Settore Fabrizio Bonucci, il primo cittadino ha effettuato un sopralluogo della struttura insieme al dirigente scolastico del Secondo Circolo Angela Monaldi, e ha incontrato i rappresentanti del corpo docente e dei genitori degli alunni.

“Le operazioni di profonda ristrutturazione dell’edificio scolastico di Niccone – ha detto Carizia – sono inserite nel Piano triennale delle opere pubbliche 2019-2021, approvato da giunta e Consiglio comunale. Per questo significativo progetto, dopo che la Regione lo ha dichiarato ammissibile ma non finanziabile, non ci siamo persi d’animo e abbiamo deciso di attivare il prossimo anno un importante mutuo di 800mila euro, proprio per dare una risposta autorevole e immediata a tutti coloro che ogni giorno vivono questa scuola, al fine di far iniziare i lavori il prima possibile”.

Dopo aver ricevuto l’apprezzamento dei presenti, il sindaco Carizia ha affermato che il 3 dicembre prossimo si svolgerà un’assemblea per rendere partecipi tutti gli interessati della decisione fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale per portare a nuova vita un punto di riferimento vitale per un’intera comunità.

