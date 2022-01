Dalla scuola al Cva fino ai marciapiedi, lavori in corso a Montecastelli - Tuttoggi

Nell'ultimo Consiglio comunale l'assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Villarini ha risposto all'interrogazione di Umbertide Cambia "Intervento per nuovi marciapiedi atteso da 30 anni"

Nell’ultimo Consiglio comunale di Umbertide dedicato al Question Time, l’assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Villarini, rispondendo da una interrogazione presentata da ‘Umbertide Cambia’, ha riepilogato gli interventi più importanti che riguarderanno la frazione di Montecastelli.

“Siamo impegnati nel trovare le risorse necessarie per portare a termine la ristrutturazione del Cva, al fine di consentire la sua riapertura a beneficio di tutti gli abitanti della frazione – ha affermato l’assessore – Abbiamo completamente aggiornato l’impianto elettrico della struttura, al quale è seguito il collaudo, con lavori per oltre 3800 euro. Sono state cambiate le lampade di emergenza con interventi per 1500 euro, svolte operazioni di bonifica, pulizia e smaltimento relative a detriti, rifiuti e guano di piccioni per 6700 euro. Stiamo lavorando per reperire gli ultimi finanziamenti riguardanti alcune intonacature all’interno e all’esterno del Cva e per permettere la sostituzione della caldaia”.

L’assessore ha quindi ricordato che, sempre a Montecastelli, sono in programma i lavori per la ristrutturazione della scuola dell’infanzia e la realizzazione di nuovi marciapiedi: “Il 23 dicembre scorso è stato approvato dalla giunta comunale il progetto definitivo per la ristrutturazione, il consolidamento e adeguamento della scuola. Gli interventi hanno un importo complessivo di 330mila euro provenienti da un finanziamento statale a beneficio del Comune di Umbertide. Si tratta di opere importanti, che vanno a beneficio della frazione per i prossimi decenni e che cambiano in positivo il volto di una comunità”.

“Oltre alla ristrutturazione della scuola – ha continuato Villarini – stiamo portando avanti i lavori per i nuovi marciapiedi. Si tratta di un intervento che la frazione aspetta da circa 30 anni e che noi, oggi, ci siamo sentiti in dovere di portare avanti a beneficio dalla cittadinanza. I lavori previsti ammontano a 56mila euro ottenuti grazie a un contributo. I marciapiedi saranno realizzati nel tratto che va dal distributore di benzina fino a via del Progresso”.