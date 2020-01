Scuola "Carducci - Purgotti", finalmente l'inaugurazione - Tuttoggi

Questa volta niente rinvii per l’inaugurazione della nuova scuola secondaria di primo grado “Carducci – Purgotti”. Domani, venerdì, dalle ore 11,30, in via Fonti Coperte,50 si terrà la cerimonia di inaugurazione della scuola, al termine dei lavori finanziati con i fondi del commissario straordinario alla ricostruzione post sisma 2016.

Inizialmente era stata prevista la data del 18 gennaio, ma si è deciso di attendere alcuni giorni per preparare l’eventi.

Alla cerimonia interverranno il commissario Piero Farabollini, il sindaco di Perugia Andrea Romizi e le altre autorità locali.

Il vecchio plesso della “Carducci – Purgotti” era stato danneggiato dagli eventi sismici di tre anni fa. La nuova scuola, oltre a rispondere ovviamente ai criteri di sicurezza e staticità, presenta ambienti più consoni alle attività didattiche richieste.