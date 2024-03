Scudetto volley, abbinamenti e date dei playoff | Alcune gare in diretta Rai

A Perugia avviata la prevendita per Gara 1 di mercoledì contro Verona

La chiusura della stagione regolare della Superlega ha definito gli abbinamenti degli scontri playoff per assegnare lo Scudetto del volley maschile.

I campioni d’Italia di Trento hanno chiuso al primo posto e se la vedranno con Modena. Perugia, seconda, pesca Verona. Piacenza (3) – Milano (6) e Civitanova (4) – Monza (5) sono le altre sfide di un nuovo campionato, dove in caso di errore c’è una sola possibilità di recupero, fino alle finali che si disputeranno al meglio delle cinque gare.

Le date

Queste le date al netto di anticipi e posticipi per ragioni televisive (la Rai trasmetterà una gara per ogni turno e tutte le partite della finale):

QUARTI DI FINALE:

Gara-1: mercoledì 6 marzo

Gara-2: domenica 10 marzo

Gara-3: domenica 17 marzo

Eventuale gara-4: domenica 24 marzo

Eventuale gara-5: mercoledì 27 marzo

SEMIFINALI:

Gara-1: domenica 31 marzo

Gara-2: mercoledì 3 aprile

Gara-3: domenica 7 aprile

Eventuale gara-4: giovedì 11 aprile

Eventuale gara-5: domenica 14 aprile

FINALE:

Gara-1: giovedì 18 aprile

Gara-2: domenica 21 aprile

Gara-3: giovedì 25 aprile

Eventuale gara-4: domenica 28 aprile

Eventuale gara-5: mercoledì 1° maggio

Sir, caccia al biglietto per la prima contro Verona

Mercoledì prossimo, 6 marzo, la Sir troverà in Gara1 Verona, che a febbraio ha violato il PalaBarton vincendo al tie-break.

La società bianconera comunica che da oggi, lunedì, dalle ore 12 sono in vendita i biglietti per Gara1 che avrà inizio alle ore 20:30.

La prevendita prevede la possibilità di acquisto online direttamente dal sito www.vivaticket.it e presso tutti i punti vendita vivaticket (per trovare il più vicino verificare al seguente link https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv).

Ecco i prezzi dei biglietti per Perugia-Verona (il prezzo non comprende i costi di prevendita e di commissioni):

TRIBUNA VIP CENTRALE

Intero: € 48,00

Ridotto (under 14): € 29,00

TRIBUNA VIP LATERALE

Intero: € 43,00

Ridotto (under 14): 26,00

DISTINTI CENTRALI

Intero: € 35,00

Ridotto (under 14): € 20,00

DISTINTI LATERALI

Intero: € 35,00

Ridotto (under 14): € 20,00

GRADINATE II° ANELLO CENTRALE

Intero: € 24,00

Ridotto (under 14): € 14,00

GRADINATE II° ANELLO LATERALE

Intero: € 22,00

Ridotto (under 14): € 12,00

SETTORI A-B-C-D “SPICCHI”

Intero: € 12,00

Ridotto (under 14): € 8,00