Scoppia ruota e camion finisce contro auto, muore 53enne umbra

share

Una donna è morta ed altre tre persone sono rimaste ferite in un drammatico incidente stradale avvenuto nelle Marche, lungo la strada provinciale che collega Sassoferrato a Fabriano. La vittima è una 53enne di Fossato di Vico, che era alla guida di una Renault Clio che si è scontrata con un camion. L’incidente è avvenuto intorno alle 14.30 di mercoledì, nella zona tra Coldellanoce e Coccore, lungo la sp 16.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, a provocare l’incidente sarebbe stato lo scoppio dello pneumatico di un mezzo pesante, che lo ha fatto uscire di strada. Il camionista avrebbe cercato inutilmente di evitare l’impatto con l’auto che sopraggiungeva in direzione opposta, guidata dalla donna residente in Umbria. L’impatto è stato violento e per la 53enne purtroppo non c’è stato nulla da fare. Coinvolte nel sinistro anche altre tre auto (un’Alfa Romeo, una Fiat Panda e un Land Rover), che seguivano la Renault Clio e protagoniste di un tamponamento a catena. Feriti i conducenti degli altri veicoli coinvolti, residenti nella zona, e che sono stati trasportati due all’ospedale di Fabriano ed il terzo ad Ancona.

Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale. La strada è rimasta chiusa a lungo per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi incidentati.

share

Stampa